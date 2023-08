POL-FR: Neuenburg: Verletzter Mann mit Stichverletzung aufgefunden

Freiburg (ots) - Auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung in der Hildastraße in Freiburg-Wiehre geriet am Samstag, 19. August 2023, gegen 9.33 Uhr eine Markise in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiburg mussten anrücken und konnten das Feuer recht schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein technischer Defekt am elektrischen Motor der Markise den Brand ausgelöst haben. Die ...

