POL-FR: Lauchringen: Kind verletzt sich bei Sturz mit Fahrrad - Einsatz von Rettungshubschrauber

Schwer verletzt wurde am Sonntag, 20.08.2023 gegen 19.10 Uhr ein 10 Jahre altes Kind beim Sturz mit seinem Fahrrad. Der Junge befuhr zusammen mit zwei weiteren Fahrradfahrern die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rewe. Beim Abbiegen nach rechts in die Weberstraße auf Höhe des dortigen Getränkemarktes kam der 10-jährige alleinbeteiligt zu Fall und überschlug sich mehrfach. Der Junge trug keinen Fahrradhelm und verletzte sich beim Sturz schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

