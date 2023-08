Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrand

Kupferdiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Am Brüderweg brannte Sonntag, 7 Uhr, eine Mülltonne. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen schnitten Diebe Kupferfallrohre an einem Pfarrbüro in der Paulinenstraße ab und entwendeten diese. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell