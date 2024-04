Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - An der Ampel aufgefahren

Am Donnerstag verursachte ein 59-Jähriger in Heidenheim a.d. Brenz einen Schaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.45 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem VW Passat in der Schnaitheimer Straße stadteinwärts. Dass der Fahrer des VW an einer Ampel anhalten musste, bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines KIA zu spät. Der 59-Jährige fuhr in das Heck des abbremsenden VW. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am KIA auf 5.000 Euro, den am VW auf 4.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

++++0755684 (JS)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell