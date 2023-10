Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der Landstraße zwischen Gronig und Selbach

Gronig (ots)

Am späten Freitagabend kam es auf der L 134 zwischen Gronig und Selbach zu einem Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person. Ein 23-jähriger Mann aus Nohfelden befuhr als alleiniger Fahrzeuginsasse mit seinem Pkw die Landstraße von Gronig herkommend in Fahrtrichtung Selbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, wonach dieses von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach St. Wendel ins Krankenhaus verbracht, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Unfallgutachten an. Die L 134 blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei, befand sich auch die freiwillige Feuerwehr zur Ausleuchtung der Unfallstelle und Gewährleistung von Verkehrssicherungsmaßnahmen vor Ort.

