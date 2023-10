POL-WND: schwer verletzter Waldarbeiter zwischen Freisen und Reitscheid - Korrektur/Klarstellung

Oberkirchen (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen sind bislang unbekannte Täter in das Schwimmbad in Oberkirchen eingebrochen. Diese begaben sich zu einem abseitig gelegenen Fenster, öffneten dieses und konnten so den angrenzenden Raum betreten. Hier entwendeten sie mehrere Lebensmittel und verließen die Örtlichkeit anschließend wieder. Der Sachschaden an dem angegangenen Fenster ist nach aktuellem Stand höher als das erbeutete Diebesgut. ...

