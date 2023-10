Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugenaufruf nach Unfall mit Bus

St. Wendel (ots)

Am gestrigen Morgen (17.10.) ist es gegen 07.00 Uhr auf der B 269 am Kreisverkehr in Höhe der Skateranlage in St. Wendel zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen. Der Fahrer des Fahrzeuges ist augenscheinlich zu schnell auf den genannten Kreisverkehr zugefahren, sodass er nicht mehr ausreichend bremsen konnte. In der Folge ist er "über" den Kreisverkehr bzw. die dortige Bepflanzung gefahren und hat dabei auch einen entsprechenden Schaden verursacht. Bei dem Omnibus handelte es sich um den Linienbus Nr. 610. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter 06851/8980 zu melden.

