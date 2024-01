Polizei Bochum

POL-BO: Ladendiebstahl für mehrere hundert Euro - Wer kennt dieses Paar?

Bochum (ots)

Bereits am 29. September 2023, gegen 13 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt am Werner Hellweg in Bochum zu einem Ladendiebstahl. Ein noch unbekanntes Paar hat dort Kosmetik- und Rasierprodukte für mehrere hundert Euro entwendet.

Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Foto der Tatverdächtigen zur Veröffentli-chung in den Medien freigegeben worden:

https://polizei.nrw/fahndung/125448

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

