POL-BO: Sicherer Schulweg, weniger Elterntaxis: Polizei vor Ort an Bochumer Grundschulen | Einladung für Medienvertreterinnen und -vertreter

Bochum (ots) - In Bochum-Kaltehardt ist es am Montagmorgen, 22. Januar, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen. Gegen 7.15 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Sonnenleite in Fahrtrichtung Baroper Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem Mopedfahrer (23, aus Dortmund), der ...

mehr