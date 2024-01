Polizei Bochum

POL-BO: Mopedfahrer (23) nach Unfall in Bochum schwer verletzt

Bochum (ots)

In Bochum-Kaltehardt ist es am Montagmorgen, 22. Januar, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 7.15 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Sonnenleite in Fahrtrichtung Baroper Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem Mopedfahrer (23, aus Dortmund), der die Baroper Straße in Richtung Universitätsstraße befuhr.

Der 23-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der 46-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Baroper Straße in beide Fahrtrichtungen.

