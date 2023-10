POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Föhren (ots) - Am 16.10.2023 gegen 16:20 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Föhren, in Höhe der dortigen Bushaltestelle "Hessenberg" ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein roter Pkw, vermutlich der Marke SEAT, überholte einen auf der Straße fahrenden Tretrollerfahrer (Kind) und touchierte dieses mit dem rechten Außenspiegel am Rucksack. Das Kind kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. ...

