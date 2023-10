Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in ein Wohnhaus in Wincheringen

Wincheringen/ Saarburg (ots)

Am Montag, 16.10.23, 14:00-14:30h, brachen nach ersten Ermittlungen mehrere Personen in Wincheringen, Bahnhofstraße (Bereich Wincheringen- Bahnhof), in ein Wohnhaus ein.

Sie entwendeten Schmuck und Geld.

Die Polizei sucht Zeugen, welche zu der genannten Zeit mögliche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes und/ oder im Bereich der Grenzbrücke getätigt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg 06581-91550 oder per E- Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell