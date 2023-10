Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Saarburg-Kahren

Saarburg (ots)

Am Montagmorgen, den 16.10.2023, ereignete sich gegen 05.55 Uhr auf der K124 zwischen Saarburg OT Kahren und Fisch ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der Fahrer eines weißen Transporters befuhr die K124 aus Kahren kommend in Fahrtrichtung Fisch. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer bei starkem Nebel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet der Fahrer mit dem Fahrzeug auf die Leitplanke, rutschte mehrere Meter über diese und kam dann auf der Beifahrerseite auf der Fahrbahn zum Liegen. Im Einsatz waren neben der Polizei Saarburg ca. 25 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Fisch, Mannebach und Wincheringen.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Nummer 06581 9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell