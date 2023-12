POL-MA: Mannheim-Oststadt: Fahrzeugbrand auf der Augustaanlage

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstagmorgen gegen 06.40 Uhr in ein Juweliergeschäft im O-Quadrat in der Mannheimer Innenstadt ein und entwendete Schmuck aus der Auslage. Hierbei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Der Täter flüchtete vom Tatort und wurde von der Zeugin aus den Augen verloren. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der ...

