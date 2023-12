Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstagmorgen gegen 06.40 Uhr in ein Juweliergeschäft im O-Quadrat in der Mannheimer Innenstadt ein und entwendete Schmuck aus der Auslage. Hierbei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Der Täter flüchtete vom Tatort und wurde von der Zeugin aus den Augen verloren. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,75 - 1,80 m groß, weißer Hoody, dunkel karierter Schal, dunkle Winterjacke, weiße Mütze, dunkle Handschuhe, dunkles Fahrrad mit Rucksack im Gepäckträger Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell