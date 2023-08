BPOLD-B: Elf Personen unerlaubt über Frankfurter Stadtbrücke eingereist

Forst/Cottbus (ots) - Die Bundespolizei deckte am vergangenen Wochenende die unerlaubte Einreise von insgesamt 15 Personen auf. Einen 25-jährigen mutmaßlichen Schleuser nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest. Am Samstag gegen 10 Uhr kontrollierten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Hauptbahnhof Cottbus zunächst eine Gruppe von acht syrischen Staatsangehörigen. Gegen 11 Uhr stellten die Einsatzkräfte ...

