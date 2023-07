Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zweifach gesuchten Mann fest und zieht 6.000 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagmittag (25.07.2023) einen deutschen Reisenden fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 53-Jährige wurde gleich zweifach per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hagen gesucht. Diese hatte im Januar und Februar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 100 Fällen und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den im Juni und September 2020 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Dank eines Familienangehörigen konnte der Wittener die Geldstrafe in Gesamthöhe von 6.000 Euro begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 210 Tagen abwenden.

