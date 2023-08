Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 151 Jahr Feier der Feuerwehr Ratingen - Rock in der Feuerwache

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 18.09.23

Die Feuerwehr Ratingen lädt am morgigen Abend zur 151 Jahr Feier in die Feuer- und Rettungswache am Voisweg ein. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Gefeiert wird mit der bekannten Coverband "Radspitz" mit der die Feuerwehr Ratingen eng verbunden ist. Wir freuen uns mit ihnen in den Morgen zu feiern! Karten gibt es noch an der Abendkasse!

