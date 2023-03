Polizei Gütersloh

POL-GT: Verletzte Frau an der Mönchstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Freitagmorgen (31.03., 04.30 Uhr) meldeten Zeugen eine verletze Frau an der Mönchstraße. Die 52-jährige Frau stand unter Alkoholeinfluss und blutete. Ersten Ermittlungen nach war sie am Donnerstagabend (30.03.) in einer Gaststätte an der Marienstraße in Rheda-Wiedenbrück. Im Verlauf der Nacht fuhr sie den Angaben nach mit drei bislang unbekannten Männern, welche sie an dem Abend kennengelernt hatte, mit einem schwarzen Mercedes nach Gütersloh. um Alkohol an einer Tankstelle zu kaufen. Auf der Rückfahrt soll es in dem Wagen zu einem Streit zwischen ihr und den drei osteuropäisch erscheinenden Männern gekommen sein. In der Folge schlugen sie die Frau. An der Mönchstraße in Rheda-Wiedenbrück holten sie sie auf dem Pkw, schlugen sie erneut und fuhren davon. Die Tasche samt Geldbörse der Rheda-Wiedenbrückerin nahmen die Männer mit. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus nach Rheda-Wiedenbrück gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den drei Männern machen? Wer hat die Frau und die Unbekannten in der Nacht beobachtet? Die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern an. Bislang ist unklar, in welcher Tankstelle sie einkauften. Hinweise und Angaben zu dem Vorfall nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

