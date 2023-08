Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen Ost: Leicht verletzte Person nach Brandereignis

Ratingen (ots)

Am späten Nachmittag des 17.08.2023 gegen 17:43 Uhr, wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandereignis nach Ratingen Ost alarmiert. Aus ungeklärter Ursache kam es beim Papier schreddern zu einer Stichflamme. Der Bewohner erlitt hierdurch leichte Brandverletzungen im Gesicht. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr trennte der Bewohner den Papierschredder vom Strom. Der eingesetzte Trupp übergab den Bewohner dem Rettungsdienst. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Es wurden noch Messungen mit der Wärmebildkamera und einem CO Messgerät durchgeführt. Der Rettungsdienst transportierte den Bewohner zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Ratingen Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Notarzt aus Mettmann. Bilder liegen zu diesem Einsatz leider nicht vor.

