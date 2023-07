POL-BS: Unfall mit Straßenbahn

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Bohlweg 15.07.2023, 14.00 - 15.30 Uhr Am heutigen Samstag fanden auf dem Schlossvorplatz in Braunschweig zwei Versammlungen statt. Eine Versammlung wurde durch ca. 20 Anhänger der Partei "Die Rechte" abgehalten, an der anderen Versammlung vom "Bündnis gegen Rechts" nahmen ca. 80 Personen teil. Es kam zu keinerlei polizeilichen Vorkommnissen. Rückfragen bitte an: Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit Telefon: ...

