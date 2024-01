Polizei Bochum

POL-BO: Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

In der Nacht vom 31. August auf den 1. September kam es in Bochum zu einem Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Mann hatte sich unbefugt Zugang zu einer Tiefgarage an der Universitätsstraße verschafft. Dort brach er gewaltsam in einen Fahrradkeller ein und entwendete ein hochwertiges Pedelec samt Fahrradanhä-nger.

Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden: https://polizei.nrw/fahndung/125443

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

