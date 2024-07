LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag geriet ein E-Scooter-Fahrer in das Visier der Polizei. Der 20-jährige Fahrer war mit dem Zweirad in der Schlachthofstraße unterwegs gewesen, als die Polizei ihn stoppte. Ein Alkoholtest zeigte bei der anschließenden Verkehrskontrolle mehr als ein Promille an. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und er musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Ihn erwartet ...

