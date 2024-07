Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuge stellt tatverdächtigen Auto-Einbrecher

Hemer (ots)

Ein couragierter Zeuge hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Auto-Einbrecher gestellt. Ein 30-jähriger Mann hörte kurz vor Mitternacht einen lauten Knall am Büttmecker Weg. Er ging der der Ursache nach und sah, wie sich eine Person durch das kaputte Fenster in den Wagen seines Nachbarn beugte. Als er den Unbekannten ansprach, nahm der Reißaus. Der Zeuge verfolgte ihn und konnte im Innenhof an der Pastoralstraße stoppen und festhalten bis die Polizei eintraf. Es handelt sich bei dem mutmaßlichen Auto-Einbrecher um einen 17-jährigen Hemeraner. Er stand unter Einfluss von Alkohol und Cannabis. Die Autoscheibe wurde eingeschlagen. Die Polizei sicherte Spuren und schrieb eine Anzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell