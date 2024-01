Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 32-Jähriger bei Attacke durch Angreifer-Duo verletzt; Mehrere Garagen angegangen: Zeugen gesucht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 32-Jähriger bei Attacke durch Angreifer-Duo verletzt: Zeugen gesucht! - Dreieich-Sprendlingen

(lei) Nachdem ein 32 Jahre alter Mann am Montagabend im Berliner Ring Opfer eines Angriffs durch zwei bislang unbekannte Personen wurde, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige gegen 19 Uhr im Bereich der 60er-Hausnummern von zwei jungen Männern nach einer Zigarette gefragt worden. Nachdem der Dreieicher verneint hatte, schlug ihm einer der beiden Unbekannten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Im Zuge der darauffolgenden Auseinandersetzung stach sein Komplize dann mit einem unbekannten Gegenstand, möglicherweise einem Messer, auf den Angegriffenen ein. Augenblicklich später flüchtete das Duo in einen angrenzenden Wald und verschwand unerkannt. Beide Täter waren etwa 1,75 Meter groß und hatten dunkle, gelockte Haare, so die Beschreibung durch den Geschädigten. Während einer etwa 18 Jahre alt und mit einer blauen Jogginghose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet war, hatte sein Begleiter eine graue Hose und eine schwarze Jacke an. Der 32-Jährige wählte nach dem Angriff noch selbstständig den Notruf und kam anschließend mit einer Platzwunde am Kopf sowie mehreren kleinen, jedoch nicht lebensbedrohlichen Stichverletzungen in Bauch und Oberschenkel verletzt in eine Klinik. Die ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West bitten nun um weitere Hinweise zu den Flüchtigen unter der Rufnummer 06102 2902-0.

2. Mehrere Garagen angegangen: Zeugen gesucht - Klein-Welzheim und Mainhausen

(as) Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, kam es in Klein-Welzheim und Mainhausen zu insgesamt sieben Einbrüchen in Garagen, die zum Teil im Versuch stecken blieben. Bislang unbekannte Täter betraten dabei verschiedene Grundstücke von Wohnhäusern und öffneten gewaltsam die Garagentore, in der Hoffnung hier auf verwertbare Gegenstände zu stoßen. In den vollendeten Fällen sackten die Diebe neben Werkzeug auch ein E-Bike und einen E-Scooter ein. Die Tatorte lagen in der Flurstraße in den 40er Hausnummern, in der Kettelerstraße in den 10er Hausnummern, "Im kleinen Feld" in den 10er bis 30er Hausnummern und in Mainhausen in der Buchenstraße in den 10er Hausnummern. Der Sachschaden geht in die Tausende. Bei einem Fall in der Straße "Im Kleinen Feld" haben sich Hinweise auf zwei dunkel gekleidete, maskierte Personen ergeben, von denen einer als leicht korpulent beschrieben wurde. Ob sie auch für die anderen Taten in Betracht kommen, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 30.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

