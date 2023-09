Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeulenroda

Einbruchsversuch in Mehla (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, gegen 23:30 Uhr wollten unbekannte Täter in ein Eigenheim im Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Mehla einbrechen. Es wurde versucht, die Terrassentür sowie eine Nebentür der Garage aufzuhebeln und in das Eigenheim einzudringen. Die Türbeschläge hielten den Hebelversuchen Stand. An den beiden Türen entstand Sachschaden.

Die PI Greiz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nummer: 03661/6210, Aktenzeichen: ST/0249477/2023

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell