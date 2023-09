LPI-G: Minderjähriger hat Drogen einstecken

Altenburg (ots) - Altenburg: Mit weißer Sprühfarbe beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Parteibüros in der Kesselgasse, so dass nunmehr die Kripo in Altenburg ermittelt. Die Tatzeit lässt sich aktuell auf den 21.09.2023, in der Zeit von 03:45 Uhr bis 12:56 Uhr eingrenzen. Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0247949/2023) (KR) Rückfragen ...

