LPI-G: Diesel abgezapft

Altenburg (ots) - Schmölln: Den Diebstahl seines Mountainbikes der Marke Bulls meldete gestern Nachmittag (21.09.2023) der 11-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Der Junge war gegen 16:30 Uhr mit seinen Freunden in Schmölln, konkret im Wald in der Nähe eines Restaurants Am Ziegengraben unterwegs. Dort legte er für einen kurzen Moment sein schwarz-olivgrünes Rad ungesichert ab, bedeckte es jedoch mit Geäst. ...

