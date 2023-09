Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinderfahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Den Diebstahl seines Mountainbikes der Marke Bulls meldete gestern Nachmittag (21.09.2023) der 11-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Der Junge war gegen 16:30 Uhr mit seinen Freunden in Schmölln, konkret im Wald in der Nähe eines Restaurants Am Ziegengraben unterwegs. Dort legte er für einen kurzen Moment sein schwarz-olivgrünes Rad ungesichert ab, bedeckte es jedoch mit Geäst. Als er nur kurze Zeit später zurückkehrte, war Fahrrad nicht mehr aufzufinden. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Geschehen (Bezugsnummer 0248323/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

