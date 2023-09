Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bornum: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Hannover (ots)

Am Samstag, 09.09.2023, sind im hannoverschen Stadtteil Bornum ein Autofahrer und eine Radfahrerin miteinander kollidiert. Die 60-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer ereignete sich der Unfall gegen 19:00 Uhr auf der Bornumer Straße. Der 30-jährige Fahrer des Pkw befuhr diese aus Richtung Ricklingen kommend in Fahrtrichtung Linden-Limmer. Der Unfall ereignete sich beim Abbiegen nach links auf die Bundesstraße (B) 65. Die Radfahrerin war zum selben Zeitpunkt in Fahrtrichtung Linden-Limmer unterwegs fuhr jedoch auf der falschen Seite vom Radweg. Es kam zum Zusammenstoß an der Einmündung zur Auffahrt der B 65. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Frau schwer verletzt und musste anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls eingeleitet. / DB, Bo

