Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Straßenraub - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Drei Unbekannte überfielen in der Nacht zu Samstag, gegen 1.55 Uhr, einen 28-Jährigen auf der Adenauerallee. Der Mann bewegte sich zu Fuß durch den Nordringpark auf die Adenauerallee und beabsichtigte diese an der Fußgängerampel in Richtung Kolpingstraße zu überqueren. Hier wurde er von hinten angesprochen und unmittelbar mit Reizgas besprüht. In der Folge raubten die Täter dem 28-Jährigen eine geringe Menge Bargeld und flüchteten anschließend durch die Parkanlage Nordring in Richtung des Allee-Centers. Der Beraubte wurde bei dem Überfall leicht verletzt, bedurfte aber keiner unmittelbaren ärztlichen Behandlung. Ein Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 1,7 bis 1,8 Meter groß. Er hat blonde Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine dünne Jacke und eine "Basecap". Der zweite Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und ebenfalls zirka 1,7 bis 1,8 Meter groß. Er trug helle Oberbekleidung mit blauen Streifen und eine grüne "Basecap". Der dritte Räuber kann nicht beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell