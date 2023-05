POL-HAM: Verkehrsunfallflucht an der Friedrich-Ebert-Straße

Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstag, 11. Mai, zwischen 12 Uhr und 12.55 Uhr, am Alten Grenzweg einen Mazda beschädigt. Das Auto stand zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Schwimmbades und hat Lackschäden sowie Dellen an der hinteren Fahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der ...

