POL-PDLU: 22-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Römerberg (ots) - Am 10.10.2023 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße zu einem Einbruch in einen PKW. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein, um in den Innenraum des Fahrzeuges zu gelangen. Die Geschädigte stellte fest, dass ihre im Fußraum abgelegte Handtasche entwendet worden war. In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld, Führerschein, Personalausweis, diversen EC-Karten und ...

