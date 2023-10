Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann beschädigt Fahrzeug und leistet Widerstand

Speyer (ots)

Am 11.10.2023 gegen 05:35 Uhr meldet ein Zeuge einen 39-jährigen Mann, der sich in der Auestraße an einem Fahrzeug zu schaffen macht. An einem Fahrzeug war die Alarmanlage ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Beamten stand der Mann vor einem Fahrzeug mit eingeschlagener Windschutzscheibe und geöffneter Motorhaube. Der Mann wurde aufgefordert, sich hinzulegen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und lief in aggressiver Haltung auf die Beamten zu. Die Beamten brachten ihn mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden. Dabei wehrte sich der Mann mit Schlägen und Tritten gegen die eingesetzten Beamten. Diese setzten zur Fesselung ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Auf der Dienststelle wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um einen möglichen Drogenkonsum oder eine Alkoholisierung nachzuweisen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte und der 39-Jährige leicht verletzt.

