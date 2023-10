Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pferde auf Abwegen beschäftigen Polizei und Feuerwehr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Speyer (ots)

Am 10.10.2023 gegen 07:50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass sich eine Pferdegruppe auf den Gleisen am Ziegelofenweg befinden würde. Beim Eintreffen der Beamten war die "Herde", bestehend aus fünf Ponys und einem Pferd, bereits geflüchtet. Kurze Zeit später wurde die Gruppe erneut am Mausbergweg gesichtet. Beim Anblick der Polizeibeamten erschraken vier Pferde so sehr, dass sie sich der Festnahme durch Galoppieren entzogen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, die durch das angrenzende Wohngebiet bis in eine Grünanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Wormser Landstraße führte. Hier konnten zwei der Pferde mit großem Aufwand durch die Feuerwehr und die eingesetzten Beamten gestellt werden. Zwei Ausbrecher konnten auch hier flüchten, wurden aber im Rahmen der Nahbereichsfahndung auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Wormser Landstraße endgültig festgenommen. Mit Unterstützung der Pferdebesitzerin und der Feuerwehr Speyer konnten die Pferde wieder in ihren Stall zurückgebracht werden. Wie sich die Gruppe den Weg in die Freiheit bahnte, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell