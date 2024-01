POL-OF: Auto kollidierte mit Fahrradfahrerin: Fuß gebrochen; Einbrecher klauen Schmuck und Armbanduhr; Betrunkener Mercedes-Fahrer aus dem Verkehr gezogen: Streifenwagen bei Anhalteversuch beschädigt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Auto kollidierte mit Fahrradfahrerin: Fuß gebrochen - Hanau

(cb) Am Samstagabend kam es auf der Martin-Luther-King-Straße (einstellige Hausnummern) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einer Fahrradfahrerin. Ersten Erkenntnissen nach überquerten zwei Radfahrer gegen 18.30 Uhr den dortigen Zebrastreifen. Die 22-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford wartete ordnungsgemäß am Fußgängerüberweg und ließ den ersten der beiden Radfahrer passieren. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie dann jedoch an und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, welche sich noch auf dem Zebrastreifen befand. Durch den Unfall stürzte diese und brach sich den Fuß. Die Polizei in Hanau sucht nun Zeugen und bittet diese, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden. VU/0103483/2024

2. Einbrecher klauen Schmuck und Armbanduhr - Erlensee

(cb) Dreiste Langfinger sind am Samstag, zwischen 16 und 23.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße (10er Hausnummern) eingestiegen und haben Schmuck und eine Armbanduhr geklaut. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Einbrecher gewaltsam über die Eingangstür in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie alle Geschosse nach Wertgegenständen und flüchteten nach der Tat mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Auto beschädigt im Vorbeifahren Land Rover: Zeugen gesucht - Gründau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer als er am Samstag, gegen 17.50 Uhr, einen wartenden Land Rover in der Hauptstraße (einstellige Hausnummern) beschädigte. Der wartende schwarze SUV wollte dem entgegenkommenden blauen Fahrzeug das Passieren einer Engstelle in der Hauptstraße ermöglichen, als der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren zu weit nach links abkam und dabei den wartenden Land Rover streifte und anschließend flüchtete. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Betrunkener Mercedes-Fahrer aus dem Verkehr gezogen / Streifenwagen bei Anhalteversuch beschädigt - A 66 / Wirtheim

(lei) Einen betrunkenen 39-Jährigen haben Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold am Sonntagabend auf der Autobahn 66 aus dem Verkehr gezogen. Dem vorausgegangen war zunächst die Meldung über die unsichere Fahrweise des Mannes, der mit seinem Mercedes gegen 19.40 Uhr in Richtung Fulda unterwegs war. Nachdem die Ordnungshüter ihn Höhe Wirtheim aufnehmen konnten, versuchten sie ihn zum Anhalten zu bewegen, indem sie ihn zunächst überholen wollten. In dem Moment, als sich der Streifenwagen links neben dem Mercedes befand, geriet der 39-Jährige plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Streifenwagens nach links aus, woraufhin das Polizeiauto mit den beiden linken Reifen mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Bordstein kollidierte und dabei Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Trotz des kurzen Schreckmoments konnten die Uniformierten letztlich sowohl ihren, als auch den Wagen des 39-Jährigen sicher zum Anhalten bringen. Im Zuge der anschließenden Kontrolle stellte sich bei einem Atemtest heraus, dass der Bad Orber mit über 1,6 Promille gehörig alkoholisiert war. Dies hatte im Weiteren zur Folge, dass er neben einer Blutentnahme auch seinen Führerschein abgeben musste und auf ihn nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommt.

