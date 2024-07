Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Torkelnder Fußgänger wird bei Sturz auf Straße von Auto erfasst: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zu einem angefahrenen Mann wurden Rettungskräfte und eine Streife des Polizeireviers Ost am Freitagnachmittag auf die L 3460 in den Kasseler Stadtteil Bettenhausen gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein bis dato unbekannter Pkw den 47-Jährigen, der laut Zeugen betrunken auf die Straße getorkelt und gestürzt war, erfasst. Anschließend flüchtete der Unbekannte am Steuer des Fahrzeugs von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Der 47-Jährige aus Kassel wurde nach notärztlicher Behandlung mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen am Kopf und am Becken in ein Krankenhaus gebracht. Die Kasseler Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall am Freitag gegen 16:15 Uhr auf der ehemaligen B 83, nahe der Einmündung Lilienthalstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der stark alkoholisierte 47-Jährige auf den rechten der beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen getorkelt und zu Boden gestürzt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto, das auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Platz der Deutschen Einheit unterwegs war. Der Fahrer des Pkw, der dem plötzlich auf die Straße stürzenden Fußgänger vermutlich nicht mehr ausweichen konnte, soll anschließend ohne anzuhalten die Flucht von der Unfallstelle ergriffen haben. Nähere Informationen zu dem Auto und dem Fahrer liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise zu dem Unfall oder auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell