Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Landkreis Kassel): Brand mehrerer Pkw in einem Parkhaus am ZOB

Kassel (ots)

Gegen 02:00 Uhr wollte ein 55-jähriger Baunataler sein Pkw im Parkhaus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Siegmund-Schuckert-Straße in Baunatal abstellen. Beim Parkvorgang bemerkte er plötzlich aufsteigenden Qualm aus dem Unterbodenbereich. Kurz danach stand der Pkw im Vollbrand und griff zunächst auf drei weitere daneben geparkte Fahrzeug über, die dann auch in Vollbrand gerieten. Weitere drei Pkw wurden durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls erheblich beschädigt. Insgesamt befanden sich bei Brandausbruch noch weitere 28 Fahrzeuge auf der Parkebene, die von Rußbeschlag betroffen sind. Ob das Parkhaus an sich in seiner Statik beeinträchtigt ist, muss noch überprüft werden. Von daher wurde es von der Stadt Baunatal gesperrt und eingezäunt. Bewohner eines benachbarten Wohnhauses mussten kurzzeitig ihr Wohnhaus wegen der starken Hitze-und Rauchentwicklung verlassen und wurden im Rathaus betreut. Nach Durchlüftung durch die Feuerwehr konnten sie aber in der Nacht noch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird vorläufig auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt, könnte jedoch nach Begutachtung aller Pkw und des Parkhauses selber noch steigen.

Es waren Einsatzkräfte der Baunataler Feuerwehr, verschiedene Rettungsdienste, Mitarbeiter der Stadt Baunatal und die Polizei im Einsatz.

