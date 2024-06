Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von Auseinandersetzung am Wehlheider Platz gesucht: 32-Jähriger erlitt Stichverletzungen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen einer Auseinandersetzung am Wehlheider Platz, die sich am gestrigen späten Donnerstagabend ereignete. Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist derzeit noch unklar. Dort waren offenbar zwei oder drei Männer mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten. Am Ende trug ein 32-Jähriger aus Kassel Stichverletzungen am Oberkörper davon, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie sich dort herausstellte, waren die Verletzungen nicht schwerwiegender oder lebensbedrohlich. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Auseinandersetzung am gestrigen Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr. Derzeit liegen der Polizei recht unterschiedliche Aussagen zum Ablauf der Geschehnisse vor. Der später verletzte 32-Jährige und mindestens ein oder möglicherweise auch zwei Begleiter hielten sich im Bereich des Wehlheider Platzes auf. Dort geriet man mit drei anderen Männern im Alter von 18, 20 und 21 Jahren aus Stadt und Landkreis Kassel in Streit. Die Auseinandersetzung endete offenbar im Bereich der Haltestelle "Kirchweg" auf der Wilhelmshöher Allee. Wer dem 32-Jährigen letztlich die Stichverletzungen zufügte und wo genau dies geschah, ist momentan noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

