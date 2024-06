Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Straße "Steinäcker" gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Zeugen eines Wohnungseinbruchs in der Straße "Steinäcker", der sich innerhalb nur einer halben Stunde am gestrigen Dienstagmorgen ereignet haben muss, suchen aktuell die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter war in der Zeit zwischen 8:00 und 8:30 Uhr zunächst über die Haustür in ein Mehrfamilienhaus nahe der Hasserodtstraße eingebrochen. In dem Haus brach er schließlich die Tür zu einer Wohnung auf, deren Bewohner nur für die halbe Stunde nicht zuhause war. Der Einbrecher erbeutete dort Schmuck, Bargeld und einen Laptop und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am gestrigen Dienstmorgen in der Straße "Steinäcker", Höhe Hasserodtstraße, verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

