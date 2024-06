Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tatverdächtiger nach Einbruch in Café dank eines aufmerksamen Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Dank eines aufmerksamen Zeugen ist ein mutmaßlicher Einbrecher in der Nacht zum heutigen Dienstag nach einer kurzen Flucht durch die Polizei festgenommen worden. Der 49 Jahre alte Tatverdächtige steht im Verdacht, gegen 23 Uhr in ein Café am Friedrichsplatz eingebrochen zu sein. Mutmaßlich er hatte dazu eine Scheibe des Geschäfts mit einem Stein eingeworfen und war durch das Loch in das Café eingestiegen. Offenbar ohne Beute kletterte er dann wieder durch das Loch in der Scheibe nach draußen und flüchtete. Ein Anwohner war durch das Klirren auf den Einbruch aufmerksam geworden. Der Zeuge handelte anschließend genau richtig, indem er den Einbrecher im Auge behielt, ihn verfolgte und mit seinem Handy die Polizei rief. Dank seiner Standortmeldungen konnte eine Streife des Polizeireviers Ost den flüchtenden Tatverdächtigen in der Mittelgasse stellen und festnehmen. Der 49-Jährige ist bereits hinreichend bei der Polizei bekannt. Er muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

