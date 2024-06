POL-KS: Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Sprengung eines Geldausgabeautomaten (GAA)

Kassel (ots) - Lohfelden (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Montag in Lohfelden einen blauen Audi Q5 gestohlen. Letztmalig gesehen worden war der Pkw, der im Minna-Cauer-Ring abgestellt war, am gestrigen Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr. Am heutigen Morgen, gegen 6:30 Uhr, mussten die Besitzer dann das Fehlen ihres Autos ...

mehr