POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche in Straße "Im Bossental": Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Wolfsanger: Zu zwei Einbrüchen ist es am gestrigen Sonntagnachmittag in der Straße "Im Bossental" im Kasseler Stadtteil Wolfsanger gekommen. In einem Fall konnte eine Zeugin den mutmaßlichen Täter beobachten. Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen, ca. 30 Jahre alten Mann mit kurzen dunklen Haaren und osteuropäischem Aussehen gehandelt haben, der eine grüne Jacke und ein helles T-Shirt trug. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Zu den beiden Einbrüchen war es gestern zwischen 13:30 und 17:30 Uhr gekommen. Bei einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Bossental" hatte der Täter in diesem Zeitraum eine Tür zu einer Werkstatt im Untergeschoss des Hauses aufgebrochen. In dem Haus suchte er anschließend nach Wertsachen und erbeutete Bargeld sowie ein Notebook. Bei einem anderen Haus in unmittelbarer Nachbarschaft war der Unbekannte über die Haustür in das Gebäude eingebrochen und hatte dort in mehreren Stockwerken nach Wertsache gesucht. Nach ersten Erkenntnissen machte er aber offenbar keine Beute. Eine Zeugin hatte in diesem Fall gegen 15:20 Uhr vermutlich den Einbrecher beobachtet, der über die Wolfsangerstraße in Richtung "Rinnbornweg" geflüchtet war.

Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen, die im Zusammenhang stehen dürften, führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

