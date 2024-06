Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkender VW Transporter angefahren - Unfallverursacher flüchtet

Werl (ots)

Am vergangenem Wochenende, in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Sonntag 23 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Michaelstraße auf Höhe Hausnummer 44. Ein VW Transporter parkte am linken Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als ein bisher Unbekannter das parkende Fahrzeug seitlich anfuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die notwendigen Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (rb)

