POL-SO: Beim Parken PKW touchiert und geflüchtet

Bad Sassendorf (ots) - In der Nacht von Freitag, 07.06.2024, auf Samstag, 08.06.2024, wurde der Polizei gegen 02:00 Uhr ein Einbruch in der Schützenstraße in Bad Sassendorf gemeldet. In dem von mehreren Gewerbetreibenden genutzten Gebäudekomplex wurde ein Tabakgeschäft von den Tätern gezielt nach Aufhebeln der Eingangstür angegangen. Die Kriminalpolizei erschien in der Nacht vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Welche Beute die Täter machten steht zum aktuellen ...

