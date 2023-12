Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Spiesen-Elversberger Straße (ots)

Am Donnerstag Abend, den 21.12.2023 zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr ereignete sich in der Elversberger Straße in Spiesen eine Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens Hausnummer 28. Dort parkte das Fahrzeug des Geschädigten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärten Gründen mit dem Fahrzeug des Geschädigten kollidierte. Es entstand Sachschaden an der hinteren linken Stoßstange des Geschädigten. Am Fahrzeug des Verursachers (aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile augenscheinlich ein Audi) muss eine Beschädigung am vorderen, rechten Fahrzeugbereich vorliegen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

