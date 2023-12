POL-NK: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Neunkirchen von 23.12.2023 und 24.12.2023

Polizeiinspektion Neunkirchen

Trunkenheitsfahrt in Illingen:

Nach Mitteilung von Passanten stellte die Polizei im Bereich der Hauptstraße in Illingen in der Nacht des Samstags, 23.12.2023, einen betrunkenen Rollerfahrer fest. Dieser war zuvor aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit dem Roller gestürzt. Hierdurch blieb er unverletzt, war jedoch nicht mehr in der Lage, eigenständig aufzustehen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 59-jährige Fahrer fast zwei Promille, weshalb er zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeidienststelle genommen wurde. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer auch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war, weshalb gegen ihn gleich mehrere Verfahren eingeleitet wurden.

Unfallflucht in Neunkirchen-Wellesweiler:

Am Samstagmorgen, 23.12.2023, kam es zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr in der Homburger Straße in Neunkirchen-Wellesweiler. Hierbei stieß ein E-Scooterfahrer mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der E-Scooterfahrer stürzte zunächst, flüchtete jedoch anschließend vom Unfallort. Der PKW wurde beschädigt, nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Mehrere Einbrüche in Ilingen:

In Illingen ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt vier Einbrüche, durch die das Illtal-Gymnasium sowie das angrenzende Hallenbad, ein Restaurant in der Nähe der Burg und ein Tierbedarfshandel in der Nähe des Bahnhofes betroffen waren. Es wurde vor allem Bargeld entwendet. Die unbekannten Täter verursachten außerdem hohen Sachschaden an den jeweiligen Gebäuden. Ob mehrere der Taten in Zusammenhang stehen, ist momentan noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

