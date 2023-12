Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Spiesen

Spiesen-Elversberg (ots)

In der Zeit vom 21.12.23, ca. 17:00 Uhr, bis zum 22.12.23, ca. 01:40 Uhr, kam es in der Elversberger Straße in Spiesen, in Höhe des Anwesens 28 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der hintere Stoßfänger eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem schwarzen Audi unterwegs war, flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06821-2030).

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell