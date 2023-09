Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Inspektionsleiter der Polizei Nienburg-Schaumburg offiziell in neues Amt eingeführt

Nienburg (ots)

Am 1. August 2023 übernahm Kriminaldirektor Stefan Schara die Amtsgeschäfte als Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Knapp zwei Monate später, am heutigen Dienstag (26. September 2023), wurde der Kriminaldirektor nun im Rahmen einer Feierlichkeit offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Insgesamt folgten knapp 60 Gäste der Einladung von Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn in die Räumlichkeiten der Polizeiakademie Niedersachsen am Standort in Nienburg, um Stefan Schara willkommen zu heißen und ihm gute Wünsche für das neue Amt mit auf den Weg zu geben. "Sie dürfen sich auf einen Chef freuen, der sich gern beraten und von guten Argumenten überzeugen lässt und mit aller Kraft Kolleginnen und Kollegen fördert, die mit Leistung überzeugen und Sozialkompetenz beweisen", so Tanja Wulff-Bruhn in ihrer Ansprache über den neuen Inspektionsleiter.

Stefan Schara trat im Oktober 1982 im Alter von 19 Jahren in den Dienst der Polizei Niedersachsen ein. Seine Einstellung zum Polizeiberuf sowie seine positive Lebensphilosophie beschrieb er mit folgenden Worten: "Veränderungen gehören immer und überall im Leben dazu. Die Herausforderung im Umgang damit ist, die darin liegenden Chancen zu erkennen und gestaltend Einfluss auf unsere Zukunft zu nehmen."

In seiner bisherigen Dienstzeit war Schara überwiegend in der Polizeidirektion Hannover, zugleich seiner Wahlheimat, in verschiedensten Funktionen und Positionen zu finden. Weitere Verwendungen in der heutigen Zentralen Polizeidirektion, dem Landeskriminalamt, dem niedersächsischen Innenministerium sowie der Polizeidirektion Göttingen ließen den Kriminaldirektor im Laufe der Jahre unterschiedlichste Dienst- und Führungserfahrungen sammeln, die er heute gewinnbringend in seine Funktion als Inspektionsleiter einfließen lässt.

