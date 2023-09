Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Durch Matsch und Schlamm für den Nachwuchs: Göttinger Polizeipräsidentin nimmt an Great Barrier Run teil

Göttingen (ots)

Präsidiale Teilnehmerin beim Great Barrier Run in Göttingen: Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, hat am Samstag (2. September) an einem der anspruchsvollsten Hindernisläufe in Mitteldeutschland teilgenommen und ist gemeinsam mit ihrem Team auf die sechs Kilometer lange Strecke gegangen. Neben Mitarbeitenden der Polizeidirektion Göttingen war auch die Gewinnerin des Instagram-Gewinnspiels der Polizei Göttingen im Team der Präsidentin vertreten: Sie hatte im Rahmen einer Verlosung zwei Tickets gewonnen und trat zusammen mit einer Begleitung - beide potenzielle Bewerbende für das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen - zum Lauf an.

Auf der mittleren der drei Strecken mussten Tanja Wulff-Bruhn und ihr Team 21 Hindernisse überwinden und dabei nicht nur Ausdauer, sondern auch Teamgeist und einen eisernen Willen unter Beweis stellen - und das teilweise unter erschwerten Bedingungen in Matsch, Schlamm und kaltem Wasser. Am Ende schaffte es das Team nach 1:38 Stunde ins Ziel.

"Gemeinsam Hindernisse überwinden und die bestmöglichen Ergebnisse erzielen - darauf kommt es im Teamsport natürlich besonders an. Dass auch wir in der Polizei Teamplayer sind, konnten wir bei diesem Lauf ganz klar unter Beweis stellen", zeigte sich die Präsidentin nach dem Lauf überzeugt. Genauso anspruchsvoll wie die 21 Hindernisse auf der Strecke und mitunter eine große Herausforderung ist es auch, junge Menschen für den Polizeiberuf zu begeistern, weiß Tanja Wulff-Bruhn.

"Heute konnten wir uns aber als attraktiver, moderner Arbeitgeber präsentieren und deutlich machen, dass bei uns Gemeinschaft gelebt wird - unabhängig von der Position in unserer Behörde. Ich hoffe, dass wir heute einige junge Menschen für uns begeistern konnten - wir haben jedenfalls alles gegeben, und Spaß hat es uns auch gemacht", sagt Tanja Wulff-Bruhn abschließend mit einem Augenzwinkern.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell